فينغر: خسارة ليفربول على أرضه سيكون لها وقع على معنويات اللاعبين من قبل beIN SPORTS February 21, 2021 09:14 1:25 دقيقة قال محلل beIN SPORTS أرسين فينغر إن خسارة ليفربول على أرضه أمام إيفرتون سيكون لها وقع على معنويات اللاعبين، مشيدا بحماسة لاعبي إيفرتون. مقابلات إيفرتون آرسين فينغر الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة أوساكا تحتفل بلقب بطولة أستراليا المفتوحة 3:05 دقيقة سان جيرمان يستقبل موناكو في قمة مثيرة 2:20 دقيقة ميلانو تضبط عقارب الساعة على توقيت الديربي 3:03 دقيقة مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على أرسنال 2:28 دقيقة دجوكوفيتش يتوّج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه 2:35 دقيقة باتلر ونان يقودان هيت لفوز هام على ليكرز 1:25 دقيقة خسارة ليفربول سيكون لها وقع على معنويات اللاعبين 0:36 دقيقة لقب زوجي الرجال من نصيب الثنائي دوديغ وبولاسيك 2:56 دقيقة كاسيميرو: "فوز ريال مدريد جاء بسبب عمل الفريق ككل" 0:23 دقيقة الصفاقسي التونسي إلى مجموعات كأس الاتحاد الإفريقي