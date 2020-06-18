فينغر: "تتويج ليفربول سيكون مستحقاً" من قبل beIN SPORTS June 18, 2020 10:47 1:11 دقيقة قال المدرّب الفرنسي أرسين فينغر إنّ لقب الدوري الإنكليزي الذي يبدو في طريقه إلى ليفربول سيكون مستحقاً. -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة فينغر: "تتويج ليفربول سيكون مستحقاً" 4:00 دقيقة لقطة غريبة في مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد ! 0:58 دقيقة نهائي كأس ألمانيا دون حضور الجماهير 4:45 دقيقة أتلتيكو يكتسح أوساسونا ويرتقي للمركز الرابع مؤقتاً 3:50 دقيقة ليفركوزن يهزم كولن ويستعيد المركز الرابع 3:43 دقيقة ماينتس يتنفس الصعداء بإسقاط دورتموند 4:59 دقيقة أخطاء لويز تُهدي فوزاً سهلاً لسيتي على أرسنال 0:33 دقيقة الاقتراب من الحكام "ممنوع" في الدوري الإنكليزي 0:33 دقيقة منظمو بطولة فرنسا يرفضون إقامتها بدون جمهور 0:27 دقيقة سوسيداد سيفتقد خدمات إياراميندي لنهاية الموسم