فينغر: الجماهير مؤثرة حتى في غيابها عن المدرجات من قبل beIN SPORTS May 2, 2021 18:51 1:59 دقيقة ثمن الفرنسي أرسين فينغر المحلل في قنوات beIN SPORTS دور الجماهير وأهميتها في قرارات الأندية وذلك على هامش إجبار جماهير يونايتد على تأجيل مباراة فريقهم ضد ليفربول اليوم الأحد بعد أن اقتحموا ملعب أولد ترافورد. مقابلات مانشستر يونايتد ليفربول -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة فينغر: الجماهير مؤثرة حتى في غيابها عن المدرجات 3:17 دقيقة بعد طول انتظار... ساحة الدومو ترتدي ألوان إنتر 2:43 دقيقة أجمل أهداف إنتر بطل الدوري الإيطالي هذا الموسم 2:11 دقيقة كيف بنى كونتي فريقاً بطلاً واكسبه ثقافة الفوز 3:48 دقيقة هدف محمد النني يهدي أرسنال فوزاً ثميناً 1:09 دقيقة تأجيل مباراة مان يونايتد وليفربول إلى أجل غير مسمى 3:08 دقيقة مباراة فالنسيا وبرشلونة – التغطية الخاصة 1:08 دقيقة أتالانتا في مواجهة صعبة أمام ساسولو 3:55 دقيقة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول – التغطية الخاصة 1:31 دقيقة المحمدي لاعب أستون فيلا في حديث خاص لـ beIN SPORTS