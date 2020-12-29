"فيروس كورونا" يهدّد روزنامة الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل beIN SPORTS December 29, 2020 11:17 5:53 دقيقة تعرّف على آخر المستجدات بشأن روزنامة الدوري الإنكليزي الممتاز بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا مما استدعى تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي. مقابلات تقارير إخبارية إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي روزنامة فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 5:18 دقيقة مباراة برشلونة وإيبار البث المباشر والتغطية الخاصة 0:46 دقيقة مجلس لاعبي رابطة التنس: إعادة انتخاب نادال وفيدرر 5:00 دقيقة نهاية مشوار دييغو كوستا مع أتلتيكو مدريد 5:18 دقيقة آخر أخبار برشلونة قبل مواجهة إيبار 4:04 دقيقة عبد الرحمن نادر يرنو للتألق مع فينيكس صنز 1:00 دقيقة سولشار يمتدح كافاني 5:53 دقيقة "كورونا" يهدّد روزنامة الدوري الإنكليزي الممتاز 1:07 دقيقة أرتيتا يطلب الدعم من إدارة وأنصار أرسنال 0:31 دقيقة سان جيرمان يعلن رسمياً إقالة مدربه توماس توخيل 0:27 دقيقة إصابة غابريال مدافع أرسنال بفيروس كورونا