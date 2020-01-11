وسجل اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 61 نقطة فيما يحتل توتنهام المركز الثامن بـ30 نقطة.

ليفربول يحقق أفضل سجل من النقاط في 21 مباراة بتاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز (61 نقطة من 63 ممكنة).

وابتعد ليفربول بفارق 16 نقطة عن ليستر ويملك مباراة مؤجلة، فيما باتت وصافة الأخير مهددة بحال عدم خسارة مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب على ارض أستون فيلا الأحد.

وبرغم بقاء 16 مرحلة على انتهاء الدوري، الا أن عدم احراز ليفربول لقبه الأول منذ ثلاثة عقود يُعد شبه مستحيل، إذ أصبح فريق النجم المصري محمد صلاح الأول في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى يحقق 20 فوزاً من أول 21 مباراة، كما لم يتعرض لأي خسارة في آخر 38 مباراة من الدوري (رقم قياسي للنادي).

ليفربول وتوتنهام - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز ليفربول على توتنهام 1-صفر

82: الأرجنتيني لاميلا يهدر كرة أمام شباك حارس ليفربول أليسون.

75: الكوري الجنوبي سون يواصل اهدار الفرص بعد محاولة نسي خلالها طريق الشباك

65: رأسية السينغالي مانيه يتألق في ابعدها الحارس الأرجنتيني غازانيغا.

60: الكوري الجنوبي سون يتلقى تمريرة رائعة من الدنماركي اريكسون ويصوب لكن كرته غير مسارها المدافع غوميس.

58: المباراة أصبحت هجمة بهجمة، صلاح يجهز وفيرمينو يصوب بين يدي حارس توتنهام

57: البرازيلي أليسون يتصدى لتسديدة الإيفواري سيرج أورييه القوية

بداية جيدة لفريق ليفربول في الفترة الثانية بعد انتهاج الضغط العالي ومواصلة تهديد مرمى "المميز" غازانيغا.

46: البرازيلي لوكاس مورا يحاول صيد شباك ليفربول بتصويبة كانت ضعيفة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول على تقدم مستحق لفريق ليفربول على مضيفه توتنهام 1-صفر

43: محمد صلاح يصوب من داخل المنطقة لكن كرته بعيدة عن مرمى توتنهام

37: عمل جماعي رائع وتمريرة خارقة من المصري محمد صلاح تتوّج بهدف أول من أقدام البرازيلي فيرمينو (1-صفر)

36: يحاول ليفربول فك التكتل الدفاعي من خلال التسربات التي تكون على الأطراف، فوصلت الكرة أمام مانيه، أفضل لاعب في افريقيا 2019، من روبرتسون إلا أن تصويبته كانت ضعيفة

23: رأسية الهولندي فان دايك أبعدها الحارس الأرجنتيني باولو غازانيغا بتميز كبير.

يعتمد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لفريق توتنهام على الهجمات المرتدة السريعة لارباك الخط الخلفي لفريق ليفربول في المقابل يسعى أبناء يورغن كلوب للوصول إلى حصون أصحاب الأرض بالاعتماد على الهجمات المركزة والمنظمة والتي يشارك فيها الظهرين، أرنولد والاسكتلندي روبرتسون.

13: دالي حاول زيارة شباك ليفربول بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة مرت بعيدة

دق 7: الكوري الجنوبي سون يرواغ غوميس ويصوب لكن المحاولة كانت برداً وسلاماً على مرمى البرازيلي أليسون.

دق 2: كتيبة ليفربول تدخل في صلب الموضوع مباشرة، البرازيلي فيرمينيو يرواغ ويصوب لكن كرته يبعدها الإيفواري أورييه لتعود الكرة أمام تشامبرلين الذي صوب على القائم.

بداية المباراة على أرضية ملعب توتنهام الجديد

التشكيلة الأساسية للفريقين:

ليفربول

توتنهام