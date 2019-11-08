أكد البرازيلي لاعب ليفربول روبرتو فيرمينيو في لقاء حصري مع قنوات beIN SPORTS أهميّـة تحقيق الفوز في المواجهة التي ستجمع فريقـه بـمانشستر سيتي مشدّدا في الوقت ذاتـه على ضرورة التركيز، وتفادي ارتكاب الأخطاء لتحقيق الانتصار وتوسيع فارق النقاط.