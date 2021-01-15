فيرغسون يشيد براشفورد من قبل beIN SPORTS January 15, 2021 19:33 1:12 دقيقة أشاد أليكس فيرغسون، المدرّبُ الأسطوري لمانشستر يونايتد، بالدّور المجتمعيّ الذي يقوم به ماركوس راشفورد، مهنئاً إياهُ على الفوزِ بالجائزة الاستثنائيّة لرابطة الكتّاب الرياضيّين. تقارير إخبارية أليكس فيرغسون مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد -آخر الفيديوهات 2:36 دقيقة مواجهة مرتقبة بين لاتسيو وروما في ديربي العاصمة 1:33 دقيقة زيدان منزعج من طريقة خروج ريال مدريد 0:51 دقيقة ديربي كاونتي يعلن تعيين واين روني مدرباً 1:03 دقيقة ماندزوكيتش قريب من ميلان 2:45 دقيقة احتفالية توتي تعود للذاكرة في ديربي لاتسيو وروما 0:45 دقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة 0:55 دقيقة أوكلاند سيتي ينسحب من كأس العالم للأندية 2:40 دقيقة دكار 2021: الفرنسي بيترهانسل يظفر باللقب 3:14 دقيقة أرسنال يفشل في تحقيق الفوز أمام كريستال بالاس 1:08 دقيقة محمد صلاح نجم ليفربول في حوار حصري مع beIN SPORTS