انضم المدافع ريو فيرديناند إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز.

اللاعب السابق لأندية وستهام وليدز ومانشستر يونايتد انضم إلى القاعة بعد تصويت مجموعة من المتخصصين إضافة لتصويت آخر للجماهير.

ويعتبر فيرديناند أحد أفضل المدافعين في تاريخ البريميرليغ، وحقق لقب الدوري مع مانشستر يونايتد ست مرات، بعدما انتقل إليه قادما من ليدز في صفقة قياسية ببريطانيا. وشارك خلال مسيرته في أكثر من 500 مباراة بالدوري وأحرز 11 هدفا.

كما انضم حارس المرمى التشيكي بيتر تشيك إلى قاعة المشاهير إذ يعد واحدا من أبرز حراس المرمى في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز وهو الذي لعب في صفوف تشلسي في الفترة الممتدة من 2004 إلى غاية 2015 وتوج معه بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا قبل أن يحمل أيضا قميص آرسنال من 2015 وحتى 2019.

وانضم أيضاً قائد آرسنال ومنتخب إنكلترا السابق توني آدامز إلى قاعة المشاهير. المدافع الأوسط قضى مسيرته الاحترافية مدافعا عن ألوان الـ"غانرز" حيث خاض 255 مباراة بقميص آرسنال في البريميرليغ أحرز فيها اثني عشر هدفا، كما قاده إلى التتويج باللقب عامي 98 و2002.