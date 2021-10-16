أنهى ليستر سيتي سلسلة من أربع مباريات بلا فوز في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وتفوّق 4-2 على مانشستر يونايتد على ملعب "كينغ باور".

وكان التعادل 2-2 يسيطر على اللقاء، قبل أن يسدّد فاردي كرة قوية استقرّت في الشباك في نهاية خمس دقائق مثيرة، ثم أضاف البديل باتسون داكا الهدف الرابع لصاحب الأرض في الوقت بدل الضائع.

وافتتح ميسون غرينوود التسجيل ليونايتد في الدقيقة 19 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

لكن يونايتد دفع ثمن التمرير الخاطئ من الخط الخلفي، حيث خطف النيجيري كليتشي إيهيناتشو الكرة من هاري ماغواير ومرّر إلى البلجيكي يوري تيليمانس الذي وضعها عالية لتمرّ من فوق الحارس ديفيد دي خيا وتستقرّ في الشباك (31).

وسجل التركي تشالار سويونجو مدافع ليستر الهدف الثاني لأصحاب الأرض من مدى قريب في الدقيقة 78، قبل أن يسجل البديل ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد في الدقيقة 82 في ظهوره الأول بعد الخضوع لجراحة في الكتف في أغسطس/آب.

وبعد أقل من 60 ثانية، مرّر البديل الإسباني أيوزي بيريز الكرة في طريق فاردي الذي أطلق تسديدة قوية ولم يمنح دي خيا أي فرصة للتدخل، قبل أن يستغل الزامبي باتسون داكا ارتباكا جديدا في دفاع يونايتد ويسجل من مدى قريب (90+1).