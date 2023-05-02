وتناوب على تسجيل أهداف "الغانرز" كل من النرويجي مارتن أوديغارد (18 و31) والبرازيلي غابرييل جيسوس (34).

في المقابل بصم نوني مادويكي على هدف "البلوز" الوحيد (65).

وبهذا الفوز الغالي ضرب آرسنال عصفورين بحجر واحد إذ عاد إلى سكّة الانتصارات بعد سلسلة سلبية عجز خلالها عن تحقيق الانتصار في أربع مباريات متتالية، حيث تعادل مع كل من ليفربول (2-2) ووست هام يونايتد (2-2) وساوثهامبتون (3-3) وانقاد للهزيمة في المرحلة الماضية أمام حامل اللقب مانشستر سيتي 4-1، كما تمكّن من العودة إلى صدارة البريميرليغ ولو مؤقتًا برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين عن فريق السيتيزنس الذي خاض مباراتين أقل.

في الجهة المقابلة، تجمّد رصيد تشلسي المتعثّر هذا الموسم عند 39 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.