وحول النادي اللندني تخلفه بهدف للويلزي دانيال جيمس (44) إلى فوز بهدفين سجلهما لاعب الوسط الدولي الدنماركي بيار هويبييرغ (58) والمدافع الدولي الإسباني سيرخيو ريغيلون (69).



وهو الفوز الأول لتوتنهام في مبارياته الأربع الأخيرة بعد خسارتين أمام مضيفه وجاره وست هام يونايتد صفر-1 وضيفه مانشستر يونايتد صفر-3 وتعادل مع مضيفه إيفرتون في أول مباراة له بإشراف كونتي بديل البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو.



وارتقى توتنهام الى المركز السابع برصيد 19 نقطة مقابل 11 نقطة لليدز يونايتد الذي تراجع إلى المركز السابع عشر.



