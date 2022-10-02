فودين وهالاند يتحدثان عن إنجازهما التاريخي من قبل beIN SPORTS October 2, 2022 18:53 1:35 دقيقة تحدث نجما مانشستر سيتي فيل فودين وإيرلينغ هالاند عن مباراتهما التاريخية أمام مانشستر يونايتد والتي سجل فيها كلاهما ثلاثية وانتهت بفوز سيتي بستة أهداف مقابل ثلاثة. مقابلات مانشستر سيتي فيل فودين ارلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة إنفانتينو يوجه تعازيه للشعب الإندونيسي 2:42 دقيقة حصة تدريبية مفتوحة للمنتخب القطري 0:42 دقيقة واتفورد يعود بفوز كبير من أرض ستوك سيتي 0:31 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين هيرتا برلين وهوفنهايم 1:35 دقيقة فودين وهالاند يتحدثان عن إنجازهما التاريخي 0:38 دقيقة وولفرهامبتون يقيل مدربه 0:37 دقيقة ريال بيتيس يسقط أمام مستضيفه سيلتا فيغو 0:57 دقيقة بيريز يفوز بجائزة سنغافورة 6:06 دقيقة مانشستر سيتي يجرح كبرياء مانشستر يونايتد 3:14 دقيقة انطلاق الجلسة الافتتاحية للبرنامج التنفيذي للنزاهة