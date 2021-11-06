فودين: "سيطرنا على كل مجريات المباراة" من قبل beIN SPORTS November 6, 2021 18:58 0:32 دقيقة أكد فيل فودين لاعب مانشستر سيتي بأن فريقه بسط سيطرته على كل مجريات مباراة الدربي أمام مانشستر يونايتد وهذا ما مكنهم من تحقيق الفوز. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي فيل فودين -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة فودين: "سيطرنا على كل مجريات المباراة" 0:34 دقيقة ماذا قال تشافي لجماهير برشلونة؟ 3:26 دقيقة تشيلسي يتعثر بالتعادل أمام بيرنلي 5:00 دقيقة سيلتا فيغو يقلب الطاولة على برشلونة 0:31 دقيقة سولشار: "هناك دائماً تواصل جيد مع الإدارة" 0:39 دقيقة فيرشتابن الأسرع في تجارب جائزة المكسيك الكبرى 4:20 دقيقة مانشستر سيتي يحسم الديربي ويهزم يونايتد 2:34 دقيقة باريس سان جيرمان يبحث عن الفوز من بوابة بوردو 3:32 دقيقة إحصائية مُلفتة لباريس سان جيرمان في "الليغ 1" 0:51 دقيقة أرتيتا يسعى لمحاكاة تجربة مدربه السابق مويس