فرانك يطالب بتأجيل الجولة المقبلة من الـ"برميرليغ" من قبل beIN SPORTS December 16, 2021 15:11 0:40 دقيقة طالب توماس فرانك، مدرب برينتفورد، بتأجيل الجولة المقبلة من الدوري الإنكليزي الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف أندية البريمييرليغ. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز برينتفورد -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة فرانك يطالب بتأجيل الجولة المقبلة من الـ"برميرليغ" 0:37 دقيقة تأجيل مباراة ليستر سيتي وتوتنهام بسبب "كوفيد-19" 0:39 دقيقة المنتخب التونسي يخسر جهود ياسين مرياح 0:43 دقيقة فريق مرسيدس يسحب استئنافه المقدم ضد تتويج فيرشتابن 1:15 دقيقة أوستن ريفز ينقذ ليكرز من كمين مافريكس 0:50 دقيقة كونتي يريد خوض المباراة أمام رين 0:54 دقيقة يورغن كلوب قلق بشأن حالات "كوفيد-19" 3:22 دقيقة تشيلسي أمام حتمية الفوز أمام إيفرتون 0:42 دقيقة الهلال يمدد عقد نجمه سالم الدّوسري 1:32 دقيقة جدارية عملاقة لميسي في مسقط رأسه