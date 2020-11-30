وكان أحد المتابعين من أصحاب البشرة السمراء أشاد بالمهاجم الأوروغوياني عبر تطبيق إنستغرام للتواصل الاجتماعي، ورد عليه كافاني بعبارة "شكرا أيها الزنجي"، قبل أن يقوم اللاعب بحذف العبارة.

وذكرت تقارير إخبارية أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم فتح تحقيقا حول الحادثة خاصة في ظل تشددها لمكافحة العنصرية.

تجدر الإشارة إلى أن الكلمة نفسها كان لويس سواريز استخدمها عام 2011 عندما كان لاعبا لليفربول وذلك لدى حديث مع باتريس إيفرا لاعب مانشستر يونايتد حينذاك، وتلقى سواريز عقوبة الإيقاف ثماني مباريات.

كافاني يعتذر

في المقابل أصدر كافاني بيانا مشتركا مع ناديه مانشستر يونايتد اعتذر فيه عن المنشور.

وذكر كافاني أن الرسالة التي نشرها عقب المباراة أمام ساوثهامبتون كانت بمثابة تحية لصديق, وشُكر للتهنئة التي قدمها مضيفا أن آخر ما يريد القيام به هو الإساءة لأي شخص آخر وموضحا أنه حذف الرسالة لكي لا يتم تفسيرها بشكل خاطئ.

أما مانشستر يونايتد فأكد حسن نوايا لاعبه الأوروغوياني وما يدل عليه حذفه للمنشور، وأكد النادي أنه وبجميع مكوناته ملتزم بمكافحة العنصرية.

