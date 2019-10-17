فانتاسي beIN - الحلقة الأولى مع الكابتن محمد أبو تريكه من قبل beIN SPORTS October 17, 2019 13:00 8:09 دقيقة في الحلقة الأولى من برنامج فانتاسي beIN الخاص بالدوري الإنكليزي، يشرح لنا الكابتن محمد أبو تريكه كيفية إختيار اللاعبين وأهم ما تريد معرفته عن اللعبة. الدوري الإنكليزي الممتاز محمد أبو تريكة طرائف ومنوعات -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة كيكي بيرتنس تعبر بصعوبة إلى ربع النهائي 0:38 دقيقة وفاة باتريك داي متأثرا بإصابة تعرض لها داخل الحلبة 0:43 دقيقة الخطيب يرفض تأجيل مباراة القمة في الدوري المصري 0:26 دقيقة برشلونة مستعد لقبول تأجيل الكلاسيكو 8:09 دقيقة فانتاسي beIN - الحلقة الأولى 0:29 دقيقة فيدرر سيشارك في رولان غاروس عام 2020 0:32 دقيقة كرة القدم (رجال) - البرازيل تكسب الميدالية الذهبية 0:26 دقيقة الولايات المتحدة تنال ذهبية الكرة الطائرة للسيدات 0:32 دقيقة المنتخب الإسباني للسيدات يظفر بذهبية كرة القدم 0:39 دقيقة الكرة الطائرة (رجال) - قطر تغنم الميدالية الفضية