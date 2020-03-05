فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الخامسة عشر من قبل beIN SPORTS March 5, 2020 14:35 3:30 دقيقة تعرف على تشكيلة "فانتازي" الدوري الإنكليزي الممتاز للجولة القادمة بعيون محلل قنوات beIN SPORTS حسام الحاج علي. الدوري الإنكليزي الممتاز فانتازي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة فالنسيا وأتالانتا بلا جمهور في دوري أبطال أوروبا 3:30 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الخامسة عشر 0:42 دقيقة فيفا يفكّر في اقتراح رسمي لتأجيل التصفيات الآسيوية 11:44 دقيقة موجز الأخبار 0:47 دقيقة المحكمة الأوروبية ترفض استئناف بلاتيني 0:38 دقيقة كوري سيعود إلى الملاعب بعد غياب ناهز 4 أشهر 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:45 دقيقة رونالدينيو متهم بدخول باراغواي بجواز سفر مزور 4:21 دقيقة ملخص مباراة توتنهام ونوريتش 2:28 دقيقة توخيل: "لعبنا مباراة جدية أمام ليون"