فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الثانية عشر February 7, 2020 17:26 4:08 دقيقة تعرف على تشكيلة "فانتازي" الدوري الإنكليزي الممتاز للجولة القادمة بعيون محلل قنوات beIN SPORTS هيثم فاروق. الدوري الإنكليزي الممتاز فانتازي -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة يويفا يعترف بحدوث أخطاء في لقاء أياكس وتشيلسي 0:43 دقيقة يوفنتوس يجري مفاوضات لتمديد عقد ديبالا 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:54 دقيقة إدارة يونايتد تقرر التخلص من بوغبا 0:58 دقيقة لالانا يقرر الرحيل عن ليفربول عقب نهاية الموسم 0:53 دقيقة تحديد مكافآة اللاعبين في حال تتويج ليفربول باللقب 0:38 دقيقة الأرجنتين تهزم كولومبيا وتحسم بطاقة تأهلها 1:51 دقيقة باكس يقترب من معادلة إنجازي شيكاغو وغولدن ستايت 0:25 دقيقة برشلونة ميسي يسقط في كمين بلباو 0:49 دقيقة ستيرلينغ قد يغيب عن لقاء ريال مدريد