فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الحادية عشرة January 30, 2020 14:31 4:13 دقيقة تعرف على تشكيلة "فانتازي" الدوري الإنكليزي الممتاز للجولة القادمة بعيون محلل قنوات beIN SPORTS هيثم فاروق. الدوري الإنكليزي الممتاز فانتازي -آخر الفيديوهات 4:13 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة الحادية عشرة 0:28 دقيقة دجوكوفيتش يُشيد بفيدرر 1:01 دقيقة دجوكوفيتش يمضي بقوة نحو لقب ثامن بإقصائه فيدرر 1:17 دقيقة الحزن يخيّم على أجواء مباريات الـ"NBA" 2:18 دقيقة استقبال شعبي ورسمي حاشد للتونسية أنس جابر 1:40 دقيقة أتالانتا تطمح لمركز مؤهل للأبطال 1:42 دقيقة موغوروسا تقصي هاليب وتلاقي كينين في النهائي 0:40 دقيقة شجار بالأيدي بين جيروم بواتينغ وليون غوريتسكا 0:49 دقيقة مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم برونو فرنانديش 3:54 دقيقة صلاح يقود ليفربول إلى الابتعاد 19 نقطة