فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة التاسعة January 9, 2020 16:38 4:51 دقيقة تعرف على تشكيلة "فانتازي" الدوري الإنكليزي الممتاز للجولة القادمة بعيون محلل قنوات beIN SPORTS هيثم فاروق. الدوري الإنكليزي الممتاز فانتازي -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة كيسمانوفيتش في لقاء خاص وحصري مع beIN SPORTS 1:50 دقيقة جين كارلو يتحدّث عن تجهيز الأرضية بعد الأمطار 4:51 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة التاسعة 0:38 دقيقة مدفيديف وكيريوس يمنحان التأهل لروسيا وأستراليا 3:10 دقيقة تعادل إيجابي مثير بين قطر وسوريا 0:47 دقيقة ساينز يعزز صدارته لترتيب السائقين في رالي داكار 4:39 دقيقة باريس سان جيرمان يدك شباك سانت إتيان بسداسية 3:29 دقيقة مواجهة ليستر وآستون فيلا تنتهي بالتعادل 2:06 دقيقة موتي: "كنت أشاهد راونيتش على التلفزيون !" 0:40 دقيقة الفرنسي موتي يفاجئ راونيتش