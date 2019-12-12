فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة السابعة December 12, 2019 16:39 2:29 دقيقة تعرف على تشكيلة "فانتازي" الدوري الإنكليزي الممتاز للجولة القادمة بعيون محلل قنوات beIN SPORTS طارق الجلاهمة. الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة درس مجاني في الصبر والأمل في منافسة للغولف 0:37 دقيقة سقطة مخيفة لمتزجلة...وطائرة مروحية تنقذها 0:24 دقيقة لاعب سالزبورغ يلتقط سيلفي مع ماني بعد الهزيمة 0:29 دقيقة لاعب كريكت يذهل الحضور بالاحتفال بطريقة سحرية 0:29 دقيقة رجل ثلج وشجرة الميلاد يسببان فوضى 1:26 دقيقة أجمل دنك في الاسبوع السابع من ال NBA 0:49 دقيقة ليبرون جيمس يصطدم بنادلة وديفيس يسقط وسط الجمهور 12:14 دقيقة موجز الأخبار 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:29 دقيقة مورينيو أراح أبرز لاعبيه بسبب رزنامته المزدحمة