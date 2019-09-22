"فانتازي الدوري الإنكليزي الممتاز" أكبر فانتازي حول العالم بنسبة مشاركة تقارب الـ 6 ملايين مشترك، كلهم يتقاسمون الشغف ذاته مع اختلاف الميولات، فهذا يحلم بتقمص زعامة غوارديولا في سيتي وذاك يستهويه أسلوب كلوب الأنيق في تحريك قوى ليفربول والآخر ميّال لروح التحدي التي تتجسد في شخصية بوكيتينو مع توتنهام وثلة أخرى تحلم بأن تكون صاحبة اليد العليا في نفض الغبار عن كبار خفت نجمهم في السنوات الأخيرة على غرار مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال.

ولا تكتفي الـ"فانتازي" بإضفاء التشويق على مشتركيها من حيث الجو التنافسي فقط برصد مبلغ مالي لشراء اللاعبين ووضع التشكيل الأساسي والاحتياطيين وتحديد شارة القيادة، بل إنّ تفاصيلها الدقيقة زادت من حدة التنافس داخلها على غرار جملة من الخيارات مثل ميزة تغيير تشكيل الفريق بالكامل لمدة أسبوع واحد أو تغييره في مناسبتين سنوياً أو احتساب نقاط اللاعبين الاحتياطيين أو مضاعفة نقاط الكابتن حتى ثلاث مرات.

كما أنّ ما يضفي متعة إضافية على اللعبة، نقاط الحوافز أو ما يعرف بالـ"بونس" والتي من الممكن أن تصعد بنقاطك الإجمالية أو تحط منها، وتتجسد على سبيل الذكر لا الحصر في تسجيل المدافعين أو متوسطي الميدان للأهداف أو تصدي الحراس لركلات الجزاء أو تحصل اللاعب على إنذار أو طرد أو عدم مشاركته لأكثر من 60 دقيقة وغيرها الكثير.

كل هذه المتعة المفعمة بقدر كبير من الإثارة يعيها جيداً عشاق الجلد المدوّر، ولكن ليدخلوا في صميمها ويخوضوا تجربتها ليس عليهم إلاّ أن يرفعوا راية التحدي ويتحلّوا بروح المغامرة ليكونوا وسط المعمعة بخطوات بسيطة تتيح لهم المشاركة في دوري beIN SPORTS الخاص بـ"فانتازي البريميرليغ" والذي سيسمح لهم بدوره بمقارعة نجوم القناة البنفسجية في جو مليء بالحماس لا سيما أنّ هذا الدوري يعدّ حوالي المليون متنافس حالياً.

ليس هذا فحسب، فوجود دوري beIN SPORTS ضمن خانة "برودكاستر ليغ" سيمكن كافة المشتركين من إمكانية التنافس على الفوز بجائزة شهرية تحفيزية في حال التصدر علاوة على جائزة قيمة في حال تزعم الـ"فانتازي" عند نهاية الموسم.

إثارة ليس لها حدود توفّرها "فانتازي البريميرليغ" في ثوب beIN SPORTS ، فهل أنت مستعد لتخوض مغامرتها.