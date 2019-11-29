فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة الخامسة November 29, 2019 16:33 5:29 دقيقة تعرف على تشكيلة "فانتازي" الدوري الإنكليزي الممتاز للجولة القادمة بعيون محلل قنوات beIN SPORTS وائل جمعة. الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 0:21 دقيقة العراق تهزم الإمارات وتضع قدماً في نصف النهائي 2:19 دقيقة الأهلي والنجم الساحلي – التغطية الخاصة 5:29 دقيقة فانتازي الـ"بريمرليغ" - الحلقة الخامسة 12:16 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب السعودية قبل مواجهة البحرين 0:43 دقيقة البريطاني فرح يعود إلى المضمار 9:08 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب البحرين قبل مواجهة السعودية 15:06 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب عُمان قبل مواجهة الكويت 7:58 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب الكويت قبل مواجهة عُمان 0:25 دقيقة أرسنال يقيل مدربه الإسباني أوناي إيمري من منصبه 0:26 دقيقة ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019 - 2020