فاران يلتحق بتدريبات مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS August 18, 2021 15:23 0:41 دقيقة انضم المدافع الدولي الفرنسي رافاييل فاران إلى تدريبات فريقه الجديد مانشستر يونايتد الإنكليزي. تقارير إخبارية رافاييل فاران الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة تشيلسي يعير باتشواي لبيشكتاش 0:43 دقيقة لوكاكو يتمرن مع البلوز استعداداً لديربي لندن 0:48 دقيقة موقعة مرتقبة في ملعب النور بين بنفيكا وآيندهوفن 1:06 دقيقة تقارير - خلاف كبير بين رئيس توتنهام وكاين 0:41 دقيقة فاران يلتحق بتدريبات مانشستر يونايتد 0:37 دقيقة إسبانيول يضم فيدال في صفقة انتقال حر 1:21 دقيقة منذر الكبير: "مجموعة متوازنة للمنتخب التونسي" 0:39 دقيقة بيريتيني إلى ثمن نهائي سينسيناتي 0:37 دقيقة هاليب العائدة من الإصابة تبلغ الدور الثاني 0:40 دقيقة لوكاتيلي يكمل الفحص الطبي