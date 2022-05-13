فاران يصف موسمه الأول مع مانشستر يونايتد بالإيجابي من قبل beIN SPORTS May 13, 2022 12:33 1:26 دقيقة وصف رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد موسمه الأول بقميص الشياطين الحمر بالإيجابي وذلك رغم نتائج الفريق المتواضعة مؤكدا أن الموسم الأول عادة ما يكون للتأقلم مع الظروف الجديدة. مقابلات رافاييل فاران الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة موقعة مرتقبة بين الوداد وبيترو أتلتيكو 1:26 دقيقة فاران يصف موسمه الأول مع مانشستر يونايتد بالإيجابي 0:30 دقيقة فابينيو يغيب عن صفوف ليفربول أمام تشيلسي 1:06 دقيقة "كاف" يجدّد تمسّكه بإقامة نهائي الأبطال في المغرب 0:43 دقيقة كونتي: "كنا تحت ضغط كبير" 1:00 دقيقة ألمانيا إلى نهائي بطولة أوروبا للسيدات تحت 17 عاما 6:29 دقيقة ريال مدريد يستعرض ويرسل ليفانتي للدرجة الثانية 3:38 دقيقة توتنهام يحسم ديربي شمال لندن بفوز ثمين على آرسنال 0:56 دقيقة الركراكي: "لا أهتم لما يثار حول ملعب النهائي" 0:26 دقيقة أنس جابر تواصل تقدمها في بطولة روما