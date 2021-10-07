فاران: "الدوري الإنكليزي يختلف تماماً عن الإسباني" من قبل beIN SPORTS October 7, 2021 20:32 0:57 دقيقة أكد المدافع الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، رافاييل فاران بأن الدوري الإنكليزي الممتاز يختلف تماماً عن نظيره الإسباني نظراً لسرعة نسق المواجهات التي تحمل تنافسية عالية. مقابلات رافاييل فاران الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة ديشان: "ما حدث في الشوط الأول لم يكن مقبولاً" 1:45 دقيقة بوغبا سعيد بتحقيق الفوز في بيته الثاني! 1:17 دقيقة غريزمان: "كنا نعرف أن تسجيل هدف سيقلب المباراة" 5:15 دقيقة ريمونتادا تاريخية تضع فرنسا في النهائي 0:57 دقيقة فاران: "الدوري الإنكليزي يختلف تماماً عن الإسباني" 0:47 دقيقة رابطة الدوري الفرنسي تعاقب جماهير ليل ومارسيليا 0:35 دقيقة ليمار يعود إلى تدريبات أتلتيكو مدريد 0:39 دقيقة إسبانيا تستعد لنهائي دوري الأمم الأوروبية 10:10 دقيقة صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على نادي نيوكاسل 2:07 دقيقة جوهر تحتفظ بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش