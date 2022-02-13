ومنح فابينيو النقاط الثلاث للريدز بمتابعته لكرة جاءت من ركنية في الدقيقة 40.

ليفربول يحتل وصافة الترتيب برصيد 54 نقطة وبفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، علماً أن الأخير يملك مباراة أكثر من فريق المدرب يورغن كلوب.

من جهته تلقى توتنهام خسارة موجعة أمام ضيفه وولفرهابتون 2-0، سجلها المكسيكي راؤول خيمينيز 6، والبلجيكي لياندير ديندونكير 18.

وولفرهامبتون صار رصيده 37 نقطة في المركز السابع أما توتنهام فصار ثامناً بفارق نقطة عن الذئاب.

بدوره واصل نيوكاسل صحوته وحقق الفوز الثالث توالياً وجاء على حساب آستون فيلا بهدف من ركلة حرة مباشرة سجلها الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد كيران تريبير 35.

وهذا الهدف الثاني توالياً لتريبير من ركلة حرة مباشرة بعد هدفه على إيفرتون في المرحلة الماضية والثالث توالياً كحرة مباشرة بالدوري بشكل عام للمكبايس بعد هدف شيلفي على ليدز في المرحلة 23.

فريق المدرب إيدي هاو صار رصيده 21 نقطة، ولكن لايزال في المركز 17، أما فريق المدرب ستيفن جيرارد (آستون فيلا)، فلا يزال أيضاً في المرتبة 11 برصيد 27 نقطة.