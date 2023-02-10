غوندوغان يتحدث عن تذبذب نتائج مانشستر سيتي من قبل beIN SPORTS February 10, 2023 10:14 1:51 دقيقة في تصريح خاص لـ beIN SPORTS، أكد لاعب مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان أن تذبذبَ نتائج الفريق في بعض فترات الموسم أمرٌ طبيعي، غوندوغان أشار إلى أن كل مباراة الآن محلياً وقارياً هي بمثابةِ نهائي. تقارير إخبارية إلكاي غوندغان الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة عبد الكريم حسن سعيد بمشاركته الأولى مع الجهراء 2:28 دقيقة عجلة دوري أبطال إفريقيا تعود إلى الدوران 2:51 دقيقة الأندية الإنكليزية الأكثر إنفاقاً في "الميركاتو" 1:51 دقيقة غوندوغان يتحدث عن تذبذب نتائج مانشستر سيتي 1:06 دقيقة بيولي يؤكد على أهمية دور إبراهيموفيتش مع ميلان 1:55 دقيقة ليفاندوفسكي يشيد بخبرة مدرب برشلونة تشافي 0:39 دقيقة الرجاء يستهل مبارياته بمواجهة فايبرس 0:33 دقيقة شباب بلوزداد يحل ضيفاً ثقيلاً على الزمالك 0:51 دقيقة رونالدو يتخطى حاجز الـ500 ويبقي النصر في الصدارة 0:47 دقيقة فيفا يعلن عن القائمة المختصرة لجائزة أفضل مدرب