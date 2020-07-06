غوميز: "لحظة التتويج بالدوري الإنكليزي كانت مميزة" من قبل beIN SPORTS July 6, 2020 22:01 1:29 دقيقة في مقابلة حصرية مع مراسل beIN SPORTS في إنكلترا زياد منصور، أكد جو غوميز مدافع ليفربول أن لحظة التتويج بالدوري الإنكليزي كانت مميزة، مشيرا إلى أنه يقدر الفرحة الغامرة للجماهير، بلقب طال انتظاره. -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة برشلونة لم يقم بأية حملة تشويهية 3:46 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 0:42 دقيقة هامبورغ يعيّن مدرباً جديداً 0:40 دقيقة بارتوميو: ميسي يريد الاعتزال في برشلونة 0:34 دقيقة أتلتيكو يعلن غياب فيليكس عن مواجهة سيلتا فيغو 0:43 دقيقة WNBA - إصابة سبع لاعبات بفيروس كورونا 0:34 دقيقة توقعات بغياب كانتي عن مواجهة تشيلسي وكريستال بالاس 0:32 دقيقة الدوري الإسباني: هبوط إسبانيول مسألة وقت 1:04 دقيقة بيكيه يثمّن الفوز على فياريال ويشيد بأداء فريقه 3:22 دقيقة نابولي يزيد معاناة روما ويخدم أتالانتا