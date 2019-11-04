وأفاد القطب الثاني لمدينة ليفربول في بيان "يؤكد نادي إيفرتون أن أندريه غوميز خضع لعملية جراحية لمعالجة كسر (وخلع) في الكاحل الأيمن في وقت سابق اليوم، والعملية سارت بشكل جيدا جدا". وتابع "يتوقع أن يحقق اللاعب البالغ من العمر 26 عاما تعافيا كاملا".

وكان النادي الأزرق قد أكد في وقت سابق اليوم أن غوميز يعاني من كسر في الكاحل سيضطره للخضوع إلى العملية الجراحية.

وأصيب اللاعب البرتغالي قبل نحو عشر دقائق من نهاية مباراة فريقه الأحد (1-1)، بعد تدخل قوي من مهاجم توتنهام الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، أدى لاصطدامه بزميل الأخير الإيفواري سيرج أورييه.

وتوقفت المباراة لدقائق عدة، قبل أن ينقل غوميز على حمالة. وأثارت الإصابة حالة من الذهول والصدمة لدى اللاعبين، أكانوا زملاء البرتغالي أو حتى سون ولاعبين آخرين في توتنهام نظرا لهول الإصابة القاسية.

وأشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الصفراء بداية في وجه الكوري الجنوبي، لكنه سرعان ما غيّر لونها برفعه البطاقة الحمراء بعدما تبيّن حجم الإصابة التي تعرض لها البرتغالي، إذ أدى إلخلع الى تغيّر بنوي في وضع القدم اليمنى، لتشكل زاوية بنحو 45 درجة مع الساق.

وقال لاعب وسط توتنهام ديلي ألي في تصريح لقناة "سكاي سبورتس": "لم يكن الأمر جميلا حقا، لم أكن أرغب بمشاهدة ما حدث"، مضيفا "ذهبت إلى غرفة الملابس وكان سون مدمرا، إنه يبكي لكنها ليست غلطته. إنه أحد أكثر الناس لطفا الذين قابلتهم على الإطلاق، لم يكن يرغب في فعل شيء مثل هذا".

من جهته، قال مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "لم يكن محظوظا بالطريقة التي سقط بها على الأرض خلال هذا التدخل. كرة القدم ليست مهمة، بل إن وضعه هو الأهم"، مشيرا إلى أن قائد إيفرتون سيموس كولمان جاء لمواساة سون في غرفة الملابس الخاصة بتوتنهام بعد المباراة.

ويتوقع أن يتقدم توتنهام باستئناف ضد طرد الكوري الجنوبي، بينما اعتبرت رابطة الدوري الممتاز في بيان أن الطرد كان بسبب "تهديد سلامة لاعب".

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لآلي (63) مقابل هدف للتركي جينك توسان (90+7).