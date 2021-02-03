غوراديولا "السعيد" يريد مواصلة تحقيق الانتصارات من قبل beIN SPORTS February 3, 2021 09:30 0:24 دقيقة عبر الإسباني بيب غوراديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سعادته بنتائج الفريق مشدداً على ضرورةِ الاستمرار في تحقيق الانتصارات قبل مواجهة بيرنلي اليوم الأربعاء في الجولة 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات تقارير إخبارية بيب غوارديولا مانشستر سيتي بيرنلي -آخر الفيديوهات 6:41 دقيقة مانشستر يونايتد يفترس ساوثهامبتون ويهزمه بتساعية 0:20 دقيقة إشبيلية إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 0:25 دقيقة يوفنتوس يهزم إنتر ويضع قدماً في نهائي كأس إيطاليا 2:28 دقيقة وولفرهامبتون يستغل أخطاء أرسنال ويحقق فوزاً ثميناً 1:45 دقيقة جائحة كورونا تلقي بظلالها على "الميركاتو الشتوي" 0:27 دقيقة توديبو من برشلونة إلى نيس على سبيل الإعارة 0:25 دقيقة وست بروميتش يضمّ نايلز من أرسنال على سبيل الإعارة 1:01 دقيقة بارتي إلى ثالث أدوار "يارا فالي كلاسيك" 0:30 دقيقة ساوثهامبتون يستعير مينامينو من ليفربول 4:19 دقيقة لا فائز في مزايدة حقوق بث الدوري الفرنسي