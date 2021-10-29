غوارديولا يُشيد بفييرا من قبل beIN SPORTS October 29, 2021 19:21 0:43 دقيقة قبل استضافة كريستال بالاس، قال جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن وصوله للمباراة المائتين في الدوري الإنكليزي الممتاز أمر مميز، مشيرا إلى تغيير باتريك فييرا ديناميكية كريستال بالاس الخصم القادم. مقابلات باتريك فييرا الدوري الإنكليزي الممتاز كريستال بالاس مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا -آخر الفيديوهات 5:04 دقيقة باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل 0:35 دقيقة زفيريف يبلغ نصف نهائي بطولة فيينا المفتوحة للتنس 0:55 دقيقة ناغلسمان يطالب لاعبي بايرن بنسيان خيبة كأس ألمانيا 0:22 دقيقة غوارديولا يدعم فكرة تولّي تشافي تدريب برشلونة 0:43 دقيقة غوارديولا يُشيد بفييرا 0:40 دقيقة كلوب: "لا توجد مباريات سهلة في البريميرليغ" 0:40 دقيقة بارجوان يتحدّث عن أهدافه مع برشلونة 0:34 دقيقة كوتينيو يعود إلى تشكيلة البرازيل 0:38 دقيقة لابورتا: "تشافي جزء من برشلونة" 3:42 دقيقة تنظيم ناجح لبطولة "كتارا" للتراياثلون