غوارديولا يكشف عن السر وراء عدم إقالته من قبل beIN SPORTS April 7, 2023 21:02 0:46 دقيقة كشف الإسبانيّ جوزيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي السرّ وراء عدم إقالته من منصبه كمدير فنّي. من جهة أخرى أكّد غوارديولا جاهزيّة فريقِه للمباريات والاستحقاقات المقبلة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز جوزيب غوارديولا -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة غوارديولا يكشف عن السر وراء عدم إقالته 1:16 دقيقة أنشيلوتي يخشى الإرهاق قبل مواجهة فياريال 0:34 دقيقة باريس سان جيرمان يحل ضيفاً على نيس 1:05 دقيقة تشيكيناتو وكيكمانوفيتش إلى المربع الذهبي 2:00 دقيقة ساو باولو يفوز على تيغري 2:56 دقيقة بوكا جونيورز يتعادل مع موناغاس 0:39 دقيقة ليدز يونايتد يمدد عقد جاك هاريسون حتى عام 2028 0:54 دقيقة برينتفورد يصدر بياناً بعد اعتقال أحد مشجعيه 2:26 دقيقة لامبارد يسعى لإعادة الفريق للطريق الصحيح 3:10 دقيقة لونس يستضيف ستراسبورغ وعينه على النقاط الثلاث