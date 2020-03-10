غوارديولا يفضل تعليق المباريات على غياب الجماهير March 10, 2020 19:57 0:43 دقيقة قال جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يفضل تعليق إقامة المباريات على إقامتها من دون جماهير. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة غوارديولا يفضل تعليق المباريات على غياب الجماهير 0:35 دقيقة تأجيل السوبر التونسي بين الترجي والصفاقسي 0:30 دقيقة مباراة لايبزيغ وتوتنهام - التغطية الخاصة 0:30 دقيقة أتالانتا وفالنسيا - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة هل ينتهي الدوري الإيطالي بعدم منح اللقب لأيّ فريق؟ 11:50 دقيقة موجز الأخبار 2:04 دقيقة آخر أخبار كورونا وتأثيره على الأحداث الرياضية 0:34 دقيقة تعيين هايكو هيرليتش مدرباً جديداً لأوغسبورغ 9:48 دقيقة كلوب: "علينا أن نقدم أداءً استثنائياً" 7:01 دقيقة ماذا قال روبرتسون عن مواجهة أتلتيكو مدريد ؟