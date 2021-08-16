غوارديولا يعترف بعد الخسارة بصعوبة مواجهة توتنهام من قبل beIN SPORTS August 16, 2021 10:57 1:01 دقيقة أكد مدرب مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا أنّ التشكيلة التي فازت باللقب الموسم الماضي لم تتغير، معترفاً في الوقت ذاته بصعوبة مواجهة توتنهام على أرضه. مقابلات غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة فينورد ينتصر بالأربعة في الدوري الهولندي 0:52 دقيقة سيميوني يكشف سبب فوز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيغو 1:01 دقيقة غوارديولا يعترف بعد الخسارة بصعوبة مواجهة توتنهام 3:40 دقيقة مرسيليا يهدر الفوز أمام بوردو 1:41 دقيقة بيكيه في ثوب المسؤول 5:07 دقيقة برشلونة يتجاوز امتحان ريال سوسييداد بنجاح 4:16 دقيقة كوريا يقود أتلتيكو مدريد للفوز على سلتا فيغو 1:46 دقيقة نوفيل يفوز برالي بلجيكا 3:34 دقيقة حامل اللقب مانشستر سيتي يسقط في ملعب توتنهام 0:39 دقيقة أتلتيكو مينيرو البرازيلي يضم دييغو كوستا