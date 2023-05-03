غوارديولا يشيد بهالاند ويتحدث عن الهدف الألف من قبل beIN SPORTS May 3, 2023 23:26 1:23 دقيقة أشاد المدرب الإسباني بيب غوارديولا بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند معرباً عن سعادته بوصوله للهدف الألف مع مانشستر سيتي. مقابلات بيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 4:04 دقيقة أتليتيكو مدريد ينتزع الوصافة من ريال مدريد 1:23 دقيقة غوارديولا يشيد بهالاند ويتحدث عن الهدف الألف 0:35 دقيقة المغرب إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً 0:44 دقيقة التعاون يوقف سلسلة انتصارات الاتحاد 2:59 دقيقة محمد صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على فولهام 0:35 دقيقة التعادل يحسم مواجهة فالنسيا وفياريال 4:01 دقيقة مانشستر سيتي يحقق فوزاً كبيراً على وست هام 0:33 دقيقة هالاند يكتب التاريخ في البريميرليغ 0:51 دقيقة الوكرة يزيد من متاعب الريان 1:38 دقيقة فيرديناند وتشيك وآدامز في قاعة المشاهير