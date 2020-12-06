غوارديولا يشيد بمدافعي فريقه ويثني على فولهام من قبل beIN SPORTS December 6, 2020 11:35 1:18 دقيقة أشاد مدرب مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا بالصلابة الدفاعية لفريقه كما أثنى على أداء فولهام ومدربه سكوت باركر. مقابلات جوسيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز فولهام مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 4:44 دقيقة تشيلسي في الصدارة مؤقتاً 4:06 دقيقة باريس سان جيرمان يعود من مونبلييه منتصراً 3:30 دقيقة إنتر يحسم مواجهته مع بولونيا 3:36 دقيقة برشلونة يسقط في أرض قادش 3:23 دقيقة فوز سابع توالياً لأتلتيكو مدريد في الـ"ليغا" 4:59 دقيقة مانشستر يونايتد يعود بفوز مهم من أرض وست هام 3:38 دقيقة يوفنتوس يهزم جاره تورينو في الرمق الأخير 3:05 دقيقة مانشستر سيتي يواصل تحقيق النتائج الجيدة 3:41 دقيقة ريال مدريد يصحح مساره بفوز صعب على إشبيلية 0:40 دقيقة ألكمار يقيل مدربه "سلوت" بسبب تفاوضه مع فينورد !