غوارديولا يشيد بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي January 1, 2020 10:58 1:08 دقيقة أبدى غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إعجابه بكارلو أنشيلوتي المدرب الجديد لإيفرتون حيث نجح في نقل فريق التوفيز من وضعية سيئة كان يعيشها إلى حال أفضل بعد فوزه في مباراتين. غواريولا إيفرتون الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة ساوثهامبتون يستقبل نظيره توتنهام 3:42 دقيقة هيوستن ينهي العام بفوز كاسح على دنفر 1:05 دقيقة تاكومي مينامينو يخوض مرانه الأول رفقة فريقه الجديد 1:03 دقيقة مورينيو: "توتنهام يحتاج إلى الوقت للتحسن" 1:08 دقيقة غوارديولا يشيد بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 0:37 دقيقة ليستر يحل ضيفا على نيوكاسل وعينه على النقاط الثلاث 0:44 دقيقة مواجهة قوية بين مانشستر سيتي وضيفه إيفرتون 0:43 دقيقة تشيلسي يحل ضيفا ثقيلا على برايتون 2:35 دقيقة الدوري الإنكليزي يفتتح 2020 بقمة أرسنال ويونايتد 0:30 دقيقة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد – التغطية الخاصة