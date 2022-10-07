غوارديولا يشيد بأداء هالاند من قبل beIN SPORTS October 7, 2022 21:27 1:40 دقيقة عبّر جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته بالأداء الذي يقدمه آيرلينغ هالاند مع الفريق مشيدا بحسّه التهديفي العالي. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ايرلينغ هالاند جوزيب غوارديولا -آخر الفيديوهات 5:44 دقيقة فوز مثير لفالنسيا على أوساسونا 3:26 دقيقة التعادل يحسم مباراة ليون وتولوز 4:33 دقيقة فيردر بريمن يعود بفوز ثمين من أرض هوفنهايم 0:57 دقيقة ناغلسمان يحذر من بوروسيا دورتموند 1:40 دقيقة غوارديولا يشيد بأداء هالاند 1:03 دقيقة أرتيتا: "مواجهة ليفربول ستكون صعبة" 1:03 دقيقة غالتييه يصف جدول المباريات بـ"غير المنطقي" 0:46 دقيقة تغريم مانشستر سيتي 293 ألف دولار 1:49 دقيقة إشبيلية يقدم مدربه الجديد خورخي سامباولي 1:27 دقيقة كلوب يشيد بتجربة أرتيتا مع أرسنال