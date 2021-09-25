غوارديولا يشعر بالفخر بعد الفوز على تشيلسي من قبل beIN SPORTS September 25, 2021 16:46 1:42 دقيقة يشعر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالفخر والتواضع حيال الفوز بالأداء والنتيجة (1-0) على تشيلسي في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي. وقال بيب بعد اللقاء: "قمنا بعمل كبير أمام هذا الخصم وعلى هذا الملعب أشعر بفخر كبير أيضاً للنتيجة". مقابلات بيب غوارديولا مانشستر سيتي تشيلسي -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة مباراة ريال مدريد وفياريال - التغطية الخاصة 1:56 دقيقة المصري محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ 1:42 دقيقة غوارديولا يشعر بالفخر بعد الفوز على تشيلسي 1:32 دقيقة سولشار: قرار تنفيذ برونو اتُخذ قبل المباراة 2:38 دقيقة خسارة صادمة لأتلتيكو مدريد 2:45 دقيقة برونو يضيّع ركلة جزاء تحت أنظار كريستيانو رونالدو 3:49 دقيقة مانشستر يونايتد يسقط في معقله أمام آستون فيلا 2:52 دقيقة سان جيرمان ينشد الانتصار الثامن توالياً 2:50 دقيقة مانشستر سيتي يُسقط تشيلسي في معقله 0:49 دقيقة أخيراً... خبر مضيء في ظلمات برشلونة