غوارديولا يشعر بالأسف تجاه توخيل من قبل beIN SPORTS March 10, 2022 20:20 0:37 دقيقة قال جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يشعر بالأسف تجاه مدرب تشيلسي توماس توخيل واللاعبين بعد القرارات الأخيرة التي تعرّض لها النادي اللندني. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي تشيلسي توماس توخيل جوزيب غوارديولا -آخر الفيديوهات 3:40 دقيقة المغربي الحدادي يقود إشبيلية للفوز على وست هام 0:45 دقيقة برشلونة (0) / (0) غلطة سراي – التغطية الخاصة 2:14 دقيقة العربي يضمن المركز الرابع 0:37 دقيقة غوارديولا يشعر بالأسف تجاه توخيل 1:26 دقيقة تايغر وودز يدخل قاعة المشاهير 0:34 دقيقة تحديد موعد قرعة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:53 دقيقة ماكنولتي يفوز بالمرحلة الخامسة من طواف باريس - نيس 2:53 دقيقة تقنية فريدة في قطر تعتمد على الطائرات دون طيار 0:42 دقيقة الجمعية الرياضية السلاوية تهزم فيروفياريو دا بايرا 2:26 دقيقة تشيلسي سيطلب إذناً يتيح له العمل بشكل طبيعي