غوارديولا يشدّد على احترام برايتون من قبل beIN SPORTS January 12, 2021 19:18 1:07 دقيقة قبل مواجهة برايتون في الدوري الإنكليزي الممتاز شدّد جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على احترامه للمنافس كما أشاد بالعمل الذي يقوم به المدرب غراهام بوتر مع الفريق. مقابلات جوسيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي برايتون -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة بونجاح يقود السد للفوز على الدحيل 1:07 دقيقة غوارديولا يشدّد على احترام برايتون 1:06 دقيقة سا: "استضافة قطر لبطولة بحجم الماسترز مسألة وقت" 0:31 دقيقة المصري صفوت يودّع وبارير يعبر بسهولة 2:43 دقيقة المنتخب التونسي ينهي استعداداته لبطولة العالم 0:28 دقيقة التعادل يحسم قمّة الإفريقي والنجم الساحلي 0:43 دقيقة الريان يتجاوز عقبة نادي قطر بنجاح 3:08 دقيقة مساعٍ حثيثة لإنقاذ الموسم الكروي في إنكلترا 2:52 دقيقة السد للاقتراب من اللقب والدحيل لإحياء المنافسة 3:26 دقيقة قمة مؤجلة ساخنة لأتلتيكو مدريد للابتعاد في الصدارة