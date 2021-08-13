غوارديولا يشدد على صعوبة موسم الـ"بريميرليغ" من قبل beIN SPORTS August 13, 2021 19:25 1:32 دقيقة أكد جوزيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على صعوبة الموسم مشيراً أنه ينتظر تحدياتٍ من أجل تحقيق طموحات جديدة. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة تسيتسيباس أول المتأهلين إلى نصف نهائي 0:46 دقيقة أنشيلوتي: "هدف الفريق هو التتويج بلقب الليغا" 3:08 دقيقة استقبال شعبي ورسمي لفريال أشرف وأحمد الجندي 1:13 دقيقة المغربي مهدي بن عطية في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:46 دقيقة الفيفا يحتفي بانتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان 2:24 دقيقة ميسي يواصل الاستعداد للعودة إلى الملاعب 1:11 دقيقة بينيتيز متحمس لعودة الجماهير 1:32 دقيقة غوارديولا يشدد على صعوبة موسم الـ"بريميرليغ" 0:51 دقيقة بوتشيتينو يشيد بميسي ويشدد على أهمية المجموعة 0:47 دقيقة كونميبول يعتمد المواعيد النهائية لتصفيات المونديال