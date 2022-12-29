غوارديولا يرى أنّ هالاند لم يصل إلى أفضل مستوياته حتى الآن December 29, 2022 13:09 1:13 دقيقة وجه غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إشادة كبيرة لهالاند الذي يتألق بشكل مستمر هذا الموسم، معتبراً أنّ المهاجم النرويجي لم يصل إلى أفضل مستوياته بسبب الإصابة التي عانى منها قبل فترة التوقف لكأس العالم. مقابلات بيب غوارديولا إيرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة أنشيلوتي: " لن تنتهي مسيرتي مع الريال بقرار مني" 0:43 دقيقة قرار يشجع على الحضور الجماهيري في "خليجي 25" 2:35 دقيقة البشت الذي ارتداه ميسي يثير التساؤلات في الأرجنتين 0:53 دقيقة مبابي يعترف بعدم تخطيه خسارة نهائي قطر 2022™ 1:13 دقيقة خاكبو متحمس لتجربته الجديدة مع ليفربول 1:13 دقيقة غوارديولا يرى أنّ هالاند لم يصل إلى أفضل مستوياته 0:57 دقيقة أتلتيكو مدريد يأمل تجاوز غياباته أمام إلتشي 2:40 دقيقة ريال بيتيس يستقبل بيلباو في مواجهة محفوفة بالمخاطر 4:19 دقيقة مانشستر سيتي يعود بفوز ثمين من أرض ليدز يونايتد 4:26 دقيقة مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على ستراسبورغ