وقال غوارديولا هذا الأسبوع إنه يريد حضور المزيد من المشجعين لمباراة الدوري السبت في "استاد الاتحاد" ضد ساوثهامبتون.

ولطالما استخدمت جماهير الفرق المنافسة ضعف حضور مشجعي سيتي والأجواء الباهتة في "استاد الاتحاد" في بعض المباريات الأوروبية، كمادة للتهكم لكن كلاً من المباراتين الأوليين للفريق على أرضه في الدوري الممتاز شهدت حضور أكثر من 50 ألف مشجع في المدرجات.

وأزعجت تعليقات غوارديولا بعض المشجعين الذين شعروا أن المدرب الإسباني يشكك في ولائهم، لكنه قال إن ذلك كان تفسيراً خاطئاً لما صدر عنه.

وقال بهذا الصدد الجمعة عشية المباراة ضد ساوثهامبتون "هل قلت بعد المباراة ضد لايبزيغ إني شعرت بخيبة أمل لأن الملعب لم يكن ممتلئاً؟ التأويل يبقى تأويلاً. لن أعتذر عما قلته. ما قلته هو أننا نحبذ، وبحاجة، إلى الدعم".

وتابع "لا يهم عدد الأشخاص الذين يأتون لكني أدعوهم للحضور والاستمتاع بالمباراة لأننا بحاجة إلى الدعم".

وشدد غوارديولا على أنه لن ينتقد المشجعين أبداً لعدم تمكنهم من حضور المباريات، مضيفاً "أنا ممتنٌ تماماً للدعم الذي حصلنا عليه ضد لايبزيغ. أنا لا أسأل أبداً عن سبب عدم قدوم الناس. إذا لم تتمكن من الحضور فلا تأت. إذا كنت تريد أن تأتي، فهذا من دواعي سرورنا، وإذا كنت لا تريد ذلك، فلا تفعل".

وقال الأمين العام للنادي الرسمي لمشجعي سيتي، كيفن باركر، الخميس إن غوارديولا يجب أن يكون أكثر تقديراً للتكلفة التي يتحملها المشجعون في الوقت والمال من أجل حضور المباريات.

وأورد "إنه لا يفهم الصعوبات التي قد يواجهها بعض الأشخاص في الذهاب إلى مباراة على (استاد) الاتحاد مساء الأربعاء الساعة الثامنة مساءً. لديهم أطفال ليفكروا بهم، قد لا يكونون قادرين على تحمل التكاليف (ثمن التذاكر)، لا تزال هناك بعض القضايا المتعلقة بكوفيد. لا أرى سبباً لتعليقه على ذلك".

وتابع "إنه بالتأكيد أفضل مدرب في العالم، لكن وبألطف طريقة ممكنة، أعتقد أن عليه ربما الالتزام بذلك"، أي الاهتمام بعمله كمدرب وألا يتدخل في مسائل مماثلة.

