وشهد ديربي مانشستر الذي انتهى شوطه الأول بتقدم الشياطين الحمر بثنائية نظيفة العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل رغم وجود تقنية الفيديو.

والتقطت العدسات مقطعاً مصوراً للإسباني غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وهو يدخل في نقاش لم يبدو ودياً مع الحكم الرابع قبل انطلاق الشوط الثاني.

وطالب مانشستر سيتي بركلتي جزاء بحجة وجودة لمسة لليد على ماغواير (13) وعلى البرازيلي فريد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، علماً أنّ ركلة الجزاء التي منحها الحكم لصالح مانشستر يونايتد جاءت عقب العودة لتقنية الفيديو أيضاً.