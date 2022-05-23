غوارديولا يتحدث عن مشاعره الخاصة بعد تتويج مانشستر سيتي باللقب May 23, 2022 11:25 1:11 دقيقة عبر الإسباني جوزيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي عن سعادته البالغة بحسم فريقه للقب الدوري الإنكليزي الممتاز في الأمتار الأخيرة، بعد صراع حامي الوطيس مع الغريم ليفربول. مقابلات غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 2:20 دقيقة إثارة منتظرة في بطولة إيطاليا بريمير بادل الكبرى 2:38 دقيقة بصمة حاضرة من صلاح ومحرز في الدوري الممتاز 1:11 دقيقة غوارديولا يتحدث عن مشاعره الخاصة بعد الفوز باللقب 2:18 دقيقة احتفالات كبيرة لعشاق ميلان بعد الفوز باللقب 2:52 دقيقة برشلونة يُكمل الموسم بهزيمة أمام فياريال 4:23 دقيقة أتلتيكو مدريد ينهي الموسم في المركز الثالث 53:52 دقيقة وثائقي شخصية البطل - ريال مدريد 0:29 دقيقة قادش يضمن البقاء وغرناطة يغادر دوري الأضواء 1:06 دقيقة مبابي سعيد لمواصلة المشوار مع باريس سان جيرمان 0:45 دقيقة ألياسيم إلى الدور الثاني في رولان غاروس