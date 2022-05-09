غوارديولا يتحدث بعد الفوز الكبير على نيوكاسل من قبل beIN SPORTS May 9, 2022 12:03 0:32 دقيقة أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن أنصار فريقه شعروا بخيبة أمل كبيرة بعد الخروج من دوري الأبطال، لكنهم لم يفقدوا ثقتهم باللاعبين وذلك بعد الانتصار الكبير على نيوكاسل يونايتد 5-0، والاقتراب خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنكليزي. مقابلات نيوكاسل يونايتد بيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة غوارديولا يتحدث بعد الفوز الكبير على نيوكاسل 0:52 دقيقة فاييخو يتحدث عن الخسارة أمام أتلتيكو والممر الشرفي 4:32 دقيقة أتلتيكو يحسم مواجهة الديربي بالفوز على ريال مدريد 4:27 دقيقة تروا يفرض التعادل على باريس سان جيرمان 2:58 دقيقة الاتحاد المصري يقدّم إيهاب جلال 0:40 دقيقة الأهلي طرابلس ينهزم أمام أورلاندو بايراتس 3:45 دقيقة مرسيليا يستعيد التوازن والمركز الثاني 5:52 دقيقة ألكاراث يحرز لقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس 0:42 دقيقة الأهلي يريد إقامة النهائي في دولة محايدة 4:33 دقيقة مانشستر سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية ويستعيد الصدارة