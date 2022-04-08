ويتفوق سيتي في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل مواجهة يوم الأحد على ملعب الاتحاد وهي مباراة قد تحدد مصير سباق المنافسة على اللقب قبل ثماني جولات.

وخاض غوارديولا منافسات لا تُنسى مع ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو عندما كان في برشلونة ومع بوروسيا دورتموند فريق كلوب السابق عندما تولى تدريب بايرن ميونيخ، لكنه اختار ليفربول على أنه أقوى منافس له حتى الآن.

وقال غوارديولا للصحفيين الجمعة: "عندما أتقاعد وأشاهد المباريات على الشاشات وألعب الغولف، سأتذكر أن أكبر منافسة كانت مع ليفربول. عندما تحقق 100 نقطة و98 نقطة (في موسم واحد)، فأنت بحاجة إلى شخص يضغط عليه ليكون قريباً جداً.

وقبل ثلاث سنوات احتدمت المنافسة بين الفريقين بطريقة مماثلة حين تفوق سيتي على ليفربول في النهاية بنقطة واحدة في اليوم الأخير حيث لم يخسر الفريقان في المرحلة الأخيرة من الموسم.

وفيما يخص القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول أوضح غوارديولا أنه لن يلعب أبداً من أجل التعادل لكنه اعترف بأنه غير متأكد من أن الفوز سيجعل سيتي مرشحا للفوز باللقب.

وأضاف "ستكون ثلاث نقاط مهمة هائلة، لكن لا تزال هناك سبع مباريات، و21 نقطة، والكثير من الأشياء المتعلقة بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي". وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنكليزي في الأسبوع التالي.

