غوارديولا يؤكد أنّ لاعبي سيتي لا يحتاجون إلى تحفيز من قبل beIN SPORTS May 21, 2022 11:33 1:02 دقيقة صرّح الإسباني جوزيب غواريولا مدرب مانشستر سيتي بأنّ لاعبيه لا يحتاجون تحفيزاً من أجل تحقيق الفوز والتتويج بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات غوارديولا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة نهائي مرتقب بين برشلونة وليون 1:41 دقيقة أبو شقير: قطر متميزة بتنظيم المنافسات الرياضية 1:49 دقيقة بيكهام: نسخة قطر من كأس العالم ستكون مميزة وفريدة 1:56 دقيقة السليمي: متأكد من نجاح قطر في تنظيم المونديال 12:46 دقيقة حديث مع خالد المولوي رئيس تجربة مونديال قطر 6:52 دقيقة خالد السويدي يتحدث عن جولة كأس العالم الأخيرة 4:59 دقيقة آخر استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 1:39 دقيقة حاتم الطرابلسي يتوقع بطولة استثنائية 1:53 دقيقة هيثم فاروق متحمس لقرب انطلاق مونديال قطر 1:15 دقيقة توتنهام كان يعاني من حالات مرض على مستوى المعدة